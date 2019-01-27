Врачи рассказали об операции у больной раком жены Асада

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Врачи успешно прооперировали супругу сирийского президента Башара Асада, у которой был обнаружен рак груди. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию Асада.

«Операция на груди, проведенная в военном госпитале, увенчалась успехом», — рассказали в канцелярия Асада.

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Также отмечается, что Асма Асад продолжает свое лечение.

Врачи обнаружили злокачественную опухоль груди на ранней стадии у Асмы Асад в августе 2018 года.

Ранее сообщалось, что у жены Асада обнаружили рак.