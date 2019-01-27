15 человек завалило стеной на свадьбе в Перу
В результате обрушения стены отеля в регионе Апуримак на юге Перу 15 человек погибли и 29 пострадали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный институт гражданской обороны (INDECI).
Инцидент произошел во время свадебной церемонии.
«Сильные дожди привели к обрушению стены во время свадебной церемонии в отеле Alhambra в районе Тамбурко, Абанкай — Апуримак», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что пожарная служба Перу и полиция Перу продолжают поиск пострадавших.