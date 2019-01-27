Более 50 авиарейсов отменено и задержано в Москве
В столичных аэропортах 50 рейсов задержали и еще 10 отменили из-за сильного снегопада в Москве. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
По состоянию на 10.00, во Внуково четыре рейса задержано, два отменены, в Домодедово — по 7 рейсов задержано и 8 отменено, в Шереметьево задерживается вылет 39 рейсов.
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При этом из аэропорта Жуковский все рейсы вылетают согласно расписанию.
Ранее сообщалось о задержке и отмене более 30 рейсов.