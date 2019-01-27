Снегопад в Москве побил почти 70-летний рекорд

<img src="//img.gazeta.ru/files3/931/11670931/upload-121231231-pic905-895x505-75035.jpg">

Субботний снегопад в Москве, 26 января, стал самым мощным почти за 70 лет. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Как отмечается, он установил рекорд, побив максимальную отметку по суточному количеству осадков для этого дня, составив около 10 мм.

«Такого снегопада в столице в этот день не было около 70 лет», — отметили синоптики.

Реклама

Уточняется, что последний раз рекорд по количеству осадков был зафиксирован в 1991 году, который составил 9,1 мм.

Ранее сообщалось, что более 30 авиарейсов отменено и задержано из-за снегопада в Москве.