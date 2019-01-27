Трое детей погибли при пожаре в Курганской области

В результате пожара в Курганской области погибли трое детей. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.

Уточняется, что инцидент произошел 27 января в деревне Раздольное Юргамышского района.

Как отмечается, матери удалось спастись, ей оказывается медицинская помощь.

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По предварительным данным, пожар возник из-за нарушения правил противопожарного режима при эксплуатации электрооборудования.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в Балашихе.