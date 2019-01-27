У побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,2
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 579 километров в 390 км к северо-западу от населенного пункта Левука», — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло у Соломоновых островов.