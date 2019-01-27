У побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,2

<img src="//img.gazeta.ru/files3/318/10994318/2-pic905-895x505-16378.jpg">

У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 579 километров в 390 км к северо-западу от населенного пункта Левука», — говорится в сообщении.

Реклама

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло у Соломоновых островов.