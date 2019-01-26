Более 700 человек в Грузии заболели корью

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что число заболевших корью в стране превысило 700, передает РИА «Новости».

При этом, по его словам, на 16 января в Грузии было зафиксировано 312 случаев данного заболевания.

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«На данном этапе в стране зафиксировано 716 случаев заболевания корью, и эта статистика возрастает…» — сказал Гамкрелидзе.

Он добавил, что в течение последней недели более 22 тысяч человек в стране сделали прививки от кори. Гамкрелидзе полагает, что при подобных темпах вакцинации эпидемическая вспышка скоро может быть преодолена.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре обеспокоились вспышками кори на Украине.