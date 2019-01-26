СК: в кафе под Саратовом был второй взрыв

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В кафе «Рандеву» в Саратовской области произошел не один, а два взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По информации ведомства, причиной первого взрыва стала утечка газа. Причина второго хлопка в настоящее время неизвестна, однако версия об утечке газа также рассматривается.

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«По предварительным данным, в кафе произошло два хлопка. Эксперт считает, что один из хлопков — это баллон взорвался», — сообщили в прокуратуре.

Взрыв в кафе «Рандеву» в поселке Лысые Горы под Саратовом произошел вечером 26 января. В кафе во время празднования свадьбы взорвался газовый баллон. В результате инцидента один человек погиб, 29 человек получили ожоги различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

Ранее источник рассказал, что большое число пострадавших объясняется тем, что в кафе расплавившийся потолок капал на людей.