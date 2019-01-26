В Подмосковье сгорела птицефабрика с птицами

Кровля частной птицефабрики горела на площади 3 тысячи квадратных метров в подмосковном Сергиевом Посаде, погибла часть птиц, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

«Сообщение о пожаре на частной птицефабрике в Сергиевом Посаде на улице Маслиева, строение 44 поступило в 19.38. На территории промзоны пожарными было установлено, что происходит горение кровли на площади 3 тысячи квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

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Причины пожара выясняются, среди людей пострадавших нет.

Роспотребнадзор решает, что делать с погибшими птицами.