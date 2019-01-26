Прокуратура уточнила причину взрыва в кафе под Саратовом

В кафе в Саратовской области взорвался газовый баллон, а не отопительный котел, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе областной прокуратуры.

«В кафе «Рандеву», расположенном в поселке Лысые Горы на улице Мира, 65, произошел, по предварительным данным, взрыв бытового газа — газового баллона, от которого работала газовая плита. Газовый котел, которым отапливалось помещение, предварительно, без повреждений», — сказали в ведомстве.

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На место происшествия выехал прокурор Лысогорского района.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с места событий.