Жителей Петербурга предупредили о морозах -30°С

Морозы до -30°С ожидаются ночью 28 января в Ленинградской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС»: 28 января на территории Ленинградской области местами ожидается температура воздуха ночью до -27-30°С. 27-29 января на дорогах ожидается гололедица, снежный накат», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятным прогнозом ведомство предупреждает, что повышается вероятность ДТП, аварий на объектах ЖКХ, а также переохлаждения и обморожения людей.