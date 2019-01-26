Возросло число госпитализированных после взрыва в кафе под Саратовом

После взрыва в кафе «Рандеву» в Саратовской области госпитализированы 16 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областной минздрав.

По имеющейся информации, состояние большинства находящихся в больнице оценивается как среднетяжелое, шестеро человек в тяжелом состоянии. Всего в результате взрыва пострадали 22 человека, уточнили в Минздраве.

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Взрыв в кафе «Рандеву» в поселке Лысые Горы под Саратовом произошел вечером 26 января. В кафе во время празднования свадьбы взорвался газовый котел. По предварительной информации, погибших в результате взрыва нет.

Ранее стала известна причина взрыва в кафе в Саратовской области.