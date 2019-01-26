Десятки человек пострадали при взрыве в кафе под Саратовом
В результате взрыва в кафе «Рандеву» в поселке Лысые горы в Саратовской области пострадали около 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Как отмечается, большинство пострадавших получили ожоги. По словам источника, пять человек находятся в тяжелом состоянии.
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Погибших, по предварительной информации, нет.
При этом РИА «Новости» сообщает, что пострадавшие продолжают обращаться за медицинской помощью.
Ранее сообщалось, что в кафе под Саратовом, где отмечалась свадьба, произошел взрыв.