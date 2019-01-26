В Венесуэле задержаны почти 500 протестующих

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Число задержанных во время протестов в Венесуэле возросло до 495 человек. Об этом на своей странице в твиттере сообщил правозащитник Альфредо Ромеро.

Он уточнил, что это общее число задержанных с момента начала протестов — с 23 января. Данные о задержаниях приводятся по состоянию на 9.00 по местному времени (15.00 мск) 26 января.

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При этом официальные данные о задержанных отсутствуют.

23 января во время митинга в Каракасе Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили и другие страны. Москва выразила поддержку Мадуро.

Ранее газета The Wall Street Journal рассказала о звонке из США перед самопровозглашением Гуайдо.