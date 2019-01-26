Названо новое место для снесенного в Киеве памятника Суворову
Демонтированный возле здания Киевского военного лицея имени Ивана Богуна памятник русскому полководцу Александру Суворову передадут в швейцарский музей.
Об этом сообщается на сайте Украинского института национальной памяти.
«Во вторник, 29 января, запланирована встреча представителей Министерства обороны с военным атташе посольства Швейцарии на Украине. По предварительной договоренности, памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова», — говорится в сообщении.
Ранее экспертная комиссия министерства культуры Украины одобрила демонтаж памятника русскому полководцу Александру Суворову.