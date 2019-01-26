Число арестованных в Венесуэле достигло 500 человек

Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле достигло 500 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу неправительственной организации » Уголовный форум » Альфредо Ромеро.

Уточняется, что протесты в стране не утихают с понедельника.

По данным на 20.50 (3.50 субботы мск) задержания продолжаются, есть сообщения о вторжении сотрудников национальной гвардии и служб специального назначения в дома.

Ромеро добавил, что среди задержанных по крайней мере 14 несовершеннолетних девочек и мальчиков.