В УПЦ попросили Грузинскую церковь не признавать раскольников
Насельник Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря Киева схиархимандрит Иов (Грищенко) от имени канонической Украинской православной церкви обратился к Грузинскому патриархату. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Иов попросил Грузинскую церковь поддержать УПЦ и не признавать раскольников «новой украинской церкви».
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Как отмечается, Иов напомнил о том, что Украину и Грузию многое связывает.
Ранее сообщалось, что Иерусалимский патриарх благословил прихожан канонической УПЦ.