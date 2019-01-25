В УПЦ попросили Грузинскую церковь не признавать раскольников

<img src="//img.gazeta.ru/files3/445/11874445/RIAN_3160408.HR-pic905-895x505-62100.jpg">

Насельник Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря Киева схиархимандрит Иов (Грищенко) от имени канонической Украинской православной церкви обратился к Грузинскому патриархату. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Иов попросил Грузинскую церковь поддержать УПЦ и не признавать раскольников «новой украинской церкви».

Реклама

Как отмечается, Иов напомнил о том, что Украину и Грузию многое связывает.

Ранее сообщалось, что Иерусалимский патриарх благословил прихожан канонической УПЦ.