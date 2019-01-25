Спасатели завершили поисковую операцию после пожара в Керченском проливе

В Росморречлофте прокомментировали ситуацию с горящими танкерами в Черном море в районе Керченского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, поисковая операция завершена. Подчеркивается, что шансов найти живыми пропавших моряков нет.

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«Все, сегодня прекратили поисковую операцию в связи с отсутствием разумной надежды найти кого-нибудь живым», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что спасатели взяли на буксир горящий танкер в Керченском проливе.

Возгорание судов, которые шли под флагом Танзании, предположительно произошло после взрыва на одном из них. На их борту находился 31 человек — граждане Турции и Индии. Суда загорелись за пределами территориальных вод России.