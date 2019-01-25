Не умеющий плавать американец решил спастись от полиции в озере
Мужчина из Флориды, спасавшийся бегством от полиции, решил прыгнуть в озеро, после чего полиции пришлось спасать подозреваемого, который не умеет плавать, сообщает ABC News.
Отмечается, что полиция округа Сарасота попыталась поговорить с подозреваемым Ричардом Гэри, но тот «быстро сбежал» и прыгнул в близлежащее озеро.
Гарай попытался его переплыть, но стал тонуть. Тогда сотрудники полиции прыгнули в озеро, чтобы спасти подозреваемого, и вытащили его на сушу, где ему была оказана медицинская помощь.
Впоследствии Гарай поблагодарил полицейских.
«Неважно, что вы преступник, если вы в беде, мы вас спасем. Мы спасем вашу жизнь... Это то, чему мы обучены. Это часть нашей работы», — сказал один из сотрудников полиции.
На данный момент Гарай находится в заключении в тюрьме округа Сарасота.
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