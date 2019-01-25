Возбуждено дело после стрельбы у школы в Красноярском крае

По факту стрельбы, которую устроил ученик у школы в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

25 января ученик четыре раза выстрелил из охотничьего ружья у школы в поселке Абалаково Красноярского края. В результате инцидента никто не пострадал.

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Сообщается, что дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Следователи также проводят проверку по факту незаконного хранения оружия.

Ранее была названа возможная причина стрельбы возле школы в Красноярском крае.