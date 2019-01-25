«Думал, они друзья»: мать подростка с ожогами 98% тела рассказала об инциденте

Мать 15-летнего школьника из Москвы, который вечером 24 января получил сильнейшие ожоги, рассказала о произошедшем с ее сыном в подъезде. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, подросток вечером после школы отправился на прогулку с новым приятелем, а около 23.00 ее сын позвонил отцу и сказал, что считал «их» своими друзьями.

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«В седьмой класс пришел мальчик, который повел его не по той дороге. Вчера случилось то, что случилось», — сказала мать пострадавшего.

Она добавила, что в подъезде с ее сыном находились еще три человека. Подросток с ожогами 98% тела в настоящее время находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что по факту происшествия в подъезде возбуждено уголовное дело.