Стало известно состояние раненного в Нальчике полицейского

Полицейский из Нальчика, который получил ранения при нападении на экипаж ДПС, находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как отмечается, пострадавший в настоящее время находится в реанимации.

«Состояние остается тяжелым, но стабильным, без ухудшений. Пациент остается на аппаратном дыхании», — сообщил источник.

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Нападение на полицейских в Нальчике было совершено вечером 24 января. Трое нападавших были ликвидированы на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Нальчике ликвидировали бандитов, напавших на полицейских.