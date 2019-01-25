В Чите и Улан-Удэ эвакуируют государственные органы

В мэрии Читы, а также в ряде государственных органов Улан-Удэ (Республика Бурятия) проходят эвакуации, передает ТАСС.

Уточняется, что в обоих случаях здания эвакуируют из-за сообщений о минировании.

«Эвакуация проводится в зданиях мэрии Улан-Удэ, правительстве и Народном Хурале Бурятии», — рассказал источник в правоохранительных органах о ситуации в Бурятии.

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Также источник агентства в правоохранительных структурах в Иркутской области уточнил, что в регионе эвакуированы 11 крупных объектов, среди которых больницы и торговые центры, из-за сообщений о минировании. Ранее поступала информация об эвакуации шести больниц.

В четверг, 24 января, массовые эвакуации произошли на Дальнем Востоке, в Южно-Сахалинске и Хабаровске. Их причиной также стали сообщения о заложенных взрывных устройствах. Информация о них не подтвердилась.