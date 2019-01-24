Госдума приняла законопроект о штрафах за фейковые новости

Госдума приняла в первом чтении проект закона о введении штрафов до 1 млн руб. за распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации, сообщает РИА «Новости».

Законопроект предлагает поправки в статью 13.15 КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации».

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За размещение заведомо недостоверной общественно значимой информации предусматривается административный штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц, от 400 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура поддержала законопроекты, касающиеся возможности блокировки информационных ресурсов за распространение недостоверной информации и материалов, выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.