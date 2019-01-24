Спасатели взяли на буксир горящий танкер в Керченском проливе

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Спасательное судно взяло на буксир горящий танкер «Канди», который дрейфует в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Новороссийском морском спасательно-координационном центре.

Возгорание судов, которые шли под флагом Танзании, предположительно произошло после взрыва на одном из них. На их борту находился 31 человек — граждане Турции и Индии. Суда загорелись за пределами территориальных вод России.

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«Сейчас его придерживает «Спасатель Демидов»: ухитрился подать буксир», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что один из горящих в Керченском проливе танкеров начал дрейфовать к берегам России.