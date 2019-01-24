Медведев назвал необходимую сумму для расселения дома в Магнитогорске

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что для расселения частично обрушившегося дома в Магнитогорске необходимо 900 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, из резервного фонда может быть выделено до 500 млн рублей. Остальные расходы на себя возьмет Магнитогорский металлургический комбинат, часть средств также будет выделена из бюджета Челябинской области.

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«Сейчас задача помочь людям снова наладить жизнь», — отметил Медведев.

Он добавил, что для расселения 7-го и 8-го подъездов многоквартирного дома уже было выделено 147 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске демонтировали поврежденную взрывом стену дома.