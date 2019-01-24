В подмосковном гипермаркете за ночь образовалась 60-метровая трещина
В подмосковном магазине «Глобус» в Щелковке за ночь образовалась 60-метровая трещина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС России.
«Трещина длиной 60 метров образовалась в полу гипермаркета ночью, ее ширина — от 0,5 до 1 сантиметра», — рассказал представитель ведомства.
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По данным МЧС, трещина появилась в перекрытии между парковкой на первом этаже и торговым залом на втором этаже.
Отмечается, что весь персонал гипермаркета эвакуировали.
При этом, по информации ТАСС, длина трещины увеличилась до 100 метров.
Ранее сообщалось, что на Урале из-за землетрясения больница покрылась «угрожающими трещинами».