В Подмосковье задержан начальник ОМВД по Чехову

Начальник ОМВД по городскому округу Чехов задержан в Подмосковье, передает РИА «Новости».

Как отмечается, его подозревают в незаконном обороте оружия.

Уточняется, что 24 января у него дома был произведен обыск, в ходе которого был обнаружен пистолет ПМ со снаряженным магазином. Номерные обозначения на нем были спилены.

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В данный момент арестованного допрашивают следователи.

Ранее сообщалось, что экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в растрате.