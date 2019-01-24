В Подмосковье задержан начальник ОМВД по Чехову
Начальник ОМВД по городскому округу Чехов задержан в Подмосковье, передает РИА «Новости».
Как отмечается, его подозревают в незаконном обороте оружия.
Уточняется, что 24 января у него дома был произведен обыск, в ходе которого был обнаружен пистолет ПМ со снаряженным магазином. Номерные обозначения на нем были спилены.
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В данный момент арестованного допрашивают следователи.
Ранее сообщалось, что экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в растрате.