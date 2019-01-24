В Москве хлопком выбило стекла в негазифицированной квартире
В негазифицированной квартире на северо-востоке Москвы в результате хлопка выбило все стекла в окнах. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По данным ведомства, хлопок произошел в квартире на улице Костромской в негазифицированном доме. Полиция выясняет причины хлопка, добавили в полиции.
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Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской многоэтажке произошел хлопок бытового газа.