Киевский суд посчитал доказанной вину Януковича по делу о госизмене

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Оболонский районный суд Киева считает вину экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене полностью доказанной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, это подтверждают «надлежащие и допустимые доказательства».

«Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы стороны защиты и обвинения считает, что вина обвиняемого в совершении преступлений...доказана», — заявил судья во время заседания.

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Ранее сообщалось, что адвокат рассказал о перенесенной Януковичем операции.

Сегодня, 24 января, в Оболонском районном суде Киева начнется оглашение приговора Виктору Януковичу. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме «онлайн».