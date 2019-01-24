Киевский суд посчитал доказанной вину Януковича по делу о госизмене
Оболонский районный суд Киева считает вину экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене полностью доказанной. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, это подтверждают «надлежащие и допустимые доказательства».
«Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы стороны защиты и обвинения считает, что вина обвиняемого в совершении преступлений...доказана», — заявил судья во время заседания.
Ранее сообщалось, что адвокат рассказал о перенесенной Януковичем операции.
Сегодня, 24 января, в Оболонском районном суде Киева начнется оглашение приговора Виктору Януковичу. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме «онлайн».