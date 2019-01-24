Один из горящих в Керченском проливе танкеров начал дрейфовать к берегам России

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Один из танкеров, которые загорелись в Черном море, начал в очередной раз дрейфовать в сторону берега России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы.

«У [танкера] «Канди» оторвался последний швартовый конец, и оно медленно дрейфует в сторону российских берегов, в сторону Краснодарского края», — отметил источник.

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Ранее сообщалось, что в Росморречфлоте оценили угрозу судоходству в Керческом проливе из-за горящих танкеров.

Возгорание судов, которые шли под флагом Танзании, предположительно произошло после взрыва на одном из них. На их борту находился 31 человек — граждане Турции и Индии. Суда загорелись за пределами территориальных вод России.