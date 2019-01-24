Исследование: у россиян стало больше «свободных денег»

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В 2018 году у жителей России количество «свободных денег» выросло на 20%, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

По данным аналитиков, в декабре 2018 года среднегодовой объем «свободных денег» составил более 50% от общих доходов россиян, что вывело показатель на уровень 36,7 тыс. руб. За год индекс увеличился на 20% и остановился на отметке в 24,2 тыс. руб.

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Сообщается, что индекс «свободных денег» (ИСД) вырос сразу на четверть в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек. В городах-миллионниках за год ИСД стал больше всего на 3%.

По мнению аналитиков, ИСД — показатель, показывающий динамику потребления товаров и услуг сверх необходимых потребностей.

Отмечается, что объем «свободных денег» у россиян ежегодно увеличивается в конце года из-за разных премиальных выплат.

Ранее сообщалось, что россияне назвали лучший способ сбережения денег.