В Росморречфлоте оценили угрозу судоходству в Керческом проливе из-за горящих танкеров

<img src="//img.gazeta.ru/files3/419/12137419/upload-RIAN_5757503.HR-pic905-895x505-29524.jpg">

Пресс-служба Росморречфлота проинформировала, что угрозы судоходству из-за горения двух танзанских танкеров в Керченском проливе нет, передает РИА «Новости».

Также сообщается, что дрейф горящих танкеров в Черном море остановлен, пожар на суднах утихает.

Реклама

«Опасности для судоходства в Керченском проливе нет абсолютно. Точка была стабильна со вчерашнего вечера», — рассказали в пресс-службе.

Возгорание судов, которые шли под флагом Танзании, предположительно произошло после взрыва на одном из них. На их борту находился 31 человек — граждане Турции и Индии. Суда загорелись за пределами территориальных вод России.

Ранее сообщалось, что большинство погибших при пожаре на судах в Керченском проливе опознано.