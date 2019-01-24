В Росморречфлоте оценили угрозу судоходству в Керческом проливе из-за горящих танкеров
Пресс-служба Росморречфлота проинформировала, что угрозы судоходству из-за горения двух танзанских танкеров в Керченском проливе нет, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что дрейф горящих танкеров в Черном море остановлен, пожар на суднах утихает.
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«Опасности для судоходства в Керченском проливе нет абсолютно. Точка была стабильна со вчерашнего вечера», — рассказали в пресс-службе.
Возгорание судов, которые шли под флагом Танзании, предположительно произошло после взрыва на одном из них. На их борту находился 31 человек — граждане Турции и Индии. Суда загорелись за пределами территориальных вод России.
Ранее сообщалось, что большинство погибших при пожаре на судах в Керченском проливе опознано.