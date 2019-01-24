На Сахалине эвакуировали школы и административные здания

Утром в четверг, 24 января, из нескольких школ и административных зданий Южно-Сахалинска были эвакуированы сотрудники и ученики. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Пресс-служба администрации пояснила, что люди были эвакуированы из «ряда школ», учреждений культуры и административных зданий из-за сообщений о минировании. Число эвакуированных зданий не уточняется.

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«Каждый коллектив работает по индивидуальной схеме эвакуации. Образовательный процесс остановлен», — говорится на сайте.

Из-за массовых сообщений о минировании власти приняли решение отменить вторую смену в 19 школах.

Ранее сообщалось, что в Приморье эвакуировали ТЦ и школы из-за угроз.