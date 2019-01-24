СМИ сообщили о росте числа жертв протестов в Венесуэле

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В результате общенациональных акций протестов в Венесуэле погибли по меньшей мере 8 человек, передает местная газета El Nacional.

По информации издания, в штате Баринас погибли четыре человека, которые участвовали в митинге против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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Еще несколько человек погибли в других штатах, десятки получили ранения, отметили в газете.

Ранее сообщалось, что на протестах в Венесуэле погибли шесть человек.

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