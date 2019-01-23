Число жертв протестов в Венесуэле достигло шести
Число погибших в ходе протестов против президента Венесуэлы Николаса Мадуро достигло шести. Об этом сообщает El Nacional.
Отмечается, что два человека погибли в ходе акций протеста, которые проходят в городе Сан-Кристобаль. Также пострадали 16 человек. Кроме того, в штате Баринас были убиты еще четыре человека, около 14 пострадали.
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Ранее сообщалось, что слезоточивый газ применили против демонстрантов в Венесуэле.
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