Число жертв протестов в Венесуэле достигло шести

<img src="//img.gazeta.ru/files3/671/12140671/upload-RTS2BXB2-pic905-895x505-38158.jpg">

Число погибших в ходе протестов против президента Венесуэлы Николаса Мадуро достигло шести. Об этом сообщает El Nacional.

Отмечается, что два человека погибли в ходе акций протеста, которые проходят в городе Сан-Кристобаль. Также пострадали 16 человек. Кроме того, в штате Баринас были убиты еще четыре человека, около 14 пострадали.

Реклама

Ранее сообщалось, что слезоточивый газ применили против демонстрантов в Венесуэле.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Венесуэле.