Пилоты рассказали о своих действиях при «захвате» самолета из Сургута

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Пилоты самолета из Сургута в Москву, пассажир которого потребовал изменить курс лайнера, рассказали о своих действиях во время инцидента. Об этом сообщает RT.

По словам пилотов, на случай нештатных ситуаций существуют «четкие инструкции». После заявления пассажира о том, что самолет летит в Афганистан, командиры воздушного судна сообщили, что имеющегося топлива не хватит для полета и отправили лайнер для дозаправки в Ханты-Мансийск.

Ранее сообщалось, что «захватчик» самолета Павел Шаповалов отказался признать вину.