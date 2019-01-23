Украина отказала во въезде 6,5 тысячам россиян в 2018 году

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В украинской пограничной службе рассказали, что более 6 тысячам граждан России было отказано во въезде на территорию Украины в прошлом году. Об этом сообщает «Эспрессо TV».

По словам пресс-секретаря погранслужбы страны Олега Слободяна, число отказов выше, чем в 2017 году, хотя россияне меньше приезжают на украинскую территорию. Он уточнил, что в 2018 году отказы получили 6,5 тысяч граждан России.

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Как отмечается, основными причинами отказа во въезде были неподтверждение цели поездки, превышение срока нахождения на Украине во время прошлых посещений, а также поездки на территорию Крымского полуострова.

Ранее сообщалось, что более 41 тысячи человек не пустили на Украину в 2018 году.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.