«Захватчик» самолета из Сургута отказался признать вину

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Адвокат Евгений Жердев, который представляет интересы попытавшегося угнать самолет Павла Шаповалова, заявил, что его подзащитный не признает свою вину. Об этом сообщает ТАСС.

22 января рейс Сургут — Москва развернули после требования пассажира лететь в Афганистан. Он заявлял, что вооружен. Позднее стало известно, что изменивший курс после ЧП самолет Сургут — Москва приземлился в Ханты-Мансийске. Шаповалову назначили психиатрическую экспертизу, суд арестовал его на два месяца.

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По словам адвоката, его подзащитный не смог объяснить произошедшее.

«Вину не признает», — сказал Жердев.

Ранее суд решил арестовать «захватчика» самолета из Сургута.