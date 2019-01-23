«Захватчик» самолета из Сургута отказался признать вину
Адвокат Евгений Жердев, который представляет интересы попытавшегося угнать самолет Павла Шаповалова, заявил, что его подзащитный не признает свою вину. Об этом сообщает ТАСС.
22 января рейс Сургут — Москва развернули после требования пассажира лететь в Афганистан. Он заявлял, что вооружен. Позднее стало известно, что изменивший курс после ЧП самолет Сургут — Москва приземлился в Ханты-Мансийске. Шаповалову назначили психиатрическую экспертизу, суд арестовал его на два месяца.
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По словам адвоката, его подзащитный не смог объяснить произошедшее.
«Вину не признает», — сказал Жердев.
Ранее суд решил арестовать «захватчика» самолета из Сургута.