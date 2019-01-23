Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет

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Суровые холода начнут постепенно отступать 26 января, однако пониженная температура воздуха сохранится, и в Москву придут снегопады. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.

По словам синоптика, последняя морозная ночь ожидается в ночь с 25 на 26 января. В этот день температура воздуха опустится до -20°C в Москве и до -22°C в Московской области.

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«Небо затянут облака, пойдет снег и усилится восточный ветер. В субботу ожидаются метели», — добавила Волосюк.

Также отмечается, что весеннюю погоду не стоит ждать в феврале: в последнем месяце зимы ожидаются морозы до -20°C.

Ранее сообщалось, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года.