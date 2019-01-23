В школах Кузбасса участились голодные обмороки
Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын заявил об участившихся случаях голодных обмороков у школьников Кузбасса, сообщает «Фонтанка.ру».
По его словам, об инцидентах стало известно от классных руководителей деревенских школ. Из-за финансовых трудностей некоторые родители не могут давать на обед детям даже 50 рублей в день.
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«Одни дети идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают», — отметил Кислицын.
Омбудсмен призвал местные предприятия и организации активнее брать под опеку школы и «оплачивать детям обеды», потому что не все семьи имеют возможность давать детям деньги на обеды.
Ранее сообщалось, что российским школьникам могут запретить приносить еду из дома.