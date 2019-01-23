Опознано большинство погибших при пожаре на судах в Керченском проливе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/449/12137449/upload-RIAN_5757510.HR-pic905-895x505-3677.jpg">

Почти всех погибших при пожаре на двух танкерах в Керченском проливе опознали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Росморречфлота.

«Десять тел находятся в морге, опознание завершается. Большая часть уже опознана»,— заявили в Росморречфлоте.

Реклама

Отмечается, что спасенные моряки находятся в больнице в Керчи. Их здоровью ничего не угрожает.

Возгорание судов, которые шли под флагом Танзании, предположительно произошло после взрыва на одном из них. На их борту находился 31 человек — граждане Турции и Индии. Суда загорелись за пределами территориальных вод России.

Ранее сообщалось, что спасатели возобновили поиски в районе горения судов в Черном море.