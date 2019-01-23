В Приморье эвакуировали ТЦ и школы из-за угроз

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Во Владивостоке эвакуировали торговые центры, школы и администрацию из-за ложных угроз о минировании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя УМВД России по Приморскому краю.

По данным ведомства, информация о минировании зданий пришла на почту сразу нескольких социальных учреждений. Отмечается, что авторы сообщений не выдвигали никаких требований. По мнению приморских властей, вероятнее всего, это были просто хулиганы.

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Специалисты проверили все здания, но ничего не нашли.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают автора ложных угроз и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК России, предусматривающей лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в лжеминировании московских аэропортов.