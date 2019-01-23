Возобновились поиски в районе горения судов в Черном море

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Спасатели возобновили поисковую работу в районе горения двух судов возле Керченского пролива в Черном море, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Росморречфлота.

Отмечается, что специалисты продолжат работу после временного приостановления поиска.

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Также в ведомстве рассказали, что горение на танкерах продолжается.

«Оба судна находятся на плаву, горение еще продолжается. Периодически подходит спасатель [специальное судно] и орошает их для охлаждения и снова отходит. Крен есть у обоих судов», — дополнили в Росморречфлоте.

Возгорание судов, которые шли под флагом Танзании, предположительно произошло после взрыва на одном из них. На их борту находился 31 человек — граждане Турции и Индии. Суда загорелись за пределами территориальных вод России.

Источник в экстренных службах заявил, что при возгорании судов погибли 11 человек.

Ранее сообщалось, что среди погибших моряков в Керченском проливе опознали граждан Индии.