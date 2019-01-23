Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наиболее активно в эпидемический процесс вовлекаются дети возрастных групп 3-6 и 7-14 лет», — сказала Попова.

Она также добавила, что уровень заболеваемости этими болезнями выше предельной отметки зафиксирован в 13 регионах.

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Попова подчеркнула, что в лабораториях выявляют грипп более чем в половине случаев.

Ранее сообщалось, что около 40 миллионов россиян сделали прививки против гриппа и ОРВИ.