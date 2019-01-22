СК: подозреваемый в захвате самолета Сургут — Москва официально задержан

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Следственный комитет России официально задержал подозреваемого в захвате самолета Сургут — Москва Павла Шаповалова. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что в ближайшие дни будет решаться вопрос о его аресте.

Как отмечается, Шаповалов подозревается в угоне воздушного судна, сопряженном с угрозой применения насилия. В момент предполагаемого преступления мужчина находился в нетрезвом виде.

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Ранее было опубликовано видео задержания «захватчика» самолета Сургут–Москва.

Рейс Сургут — Москва развернули после требования пассажира лететь в Афганистан. Позднее стало известно, что изменивший курс после ЧП самолет Сургут — Москва приземлился в Ханты-Мансийске. Возбуждено уголовное дело.

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