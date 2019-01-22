Опубликовано видео задержания «захватчика» самолета Сургут–Москва

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Появились кадры задержания пассажира рейса Сургут — Москва, который потребовал перенаправить самолет в Афганистан. Видео было опубликовано телеканалом РЕН ТВ.

На записи видно, что мужчину задержали прямо на борту самолета. Операцию проводили люди в черных масках.

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Ранее в стало известно о личности «захватчика» самолета Сургут — Москва.

Рейс Сургут — Москва развернули после требования пассажира лететь в Афганистан. Позднее стало известно, что изменивший курс после ЧП самолет Сургут — Москва приземлился в Ханты-Мансийске. Возбуждено уголовное дело.

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