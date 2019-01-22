Начальника столичного пожарно-спасательного управления МЧС отстранили от должности

Басманный суд Москвы временно отстранил от должности начальника управления пожарно-спасательных сил столичного главка МЧС полковника внутренней службы Дмитрия Ширлина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Отмечается, что Ширлин является обвиняемым по части 3 статьи 293 Уголовного Кодекса («Халатность»). Обвинение связано с гибелью восьми пожарных при тушении пожара на складе на Амурской улице в сентябре 2016 года.

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23 января Мосгорсуд проверит законность решения об отстранении полковника от должности.

Ранее сообщалось, что ФСБ просит отстранить от работы главу саратовского ГУ МЧС.