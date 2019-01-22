Среди погибших моряков в Керченском проливе опознали граждан Индии

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Источник в экстренных службах заявил, что из-за пожара в районе Керченского пролива погибли два жителя Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Крыма.

Вечером в понедельник, 21 января, в Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании. Они находились за пределами территориальных вод России.

Ранее в пресс-службе Росморречфлота заявили, что спасательная операция в районе возгорания судов в Керченском проливе завершена. В настоящее время известно о гибели 14 человек.