СМИ: в банке Новосибирска произошел взрыв

<img src="//img.gazeta.ru/files3/563/12119563/RIAN_5709942.HR-pic905-895x505-10755.jpg">

В Новосибирске в отделении банка на улице Первомайской произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Сообщается, что полицейские обнаружили в задымленном здании разбитое окно. По их словам, помещение было сильно повреждено. Банкоматы также пострадали, но не были вскрыты.

Реклама

Отмечается, что информация о пострадавших в настоящее время не поступала.

Полиция ищет лиц, причастных к порче имущества.

Ранее сообщалось, что около 600 студентов эвакуировали из общежития в Москве из-за пожара.