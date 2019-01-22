СМИ: в банке Новосибирска произошел взрыв
В Новосибирске в отделении банка на улице Первомайской произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Сообщается, что полицейские обнаружили в задымленном здании разбитое окно. По их словам, помещение было сильно повреждено. Банкоматы также пострадали, но не были вскрыты.
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Отмечается, что информация о пострадавших в настоящее время не поступала.
Полиция ищет лиц, причастных к порче имущества.
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